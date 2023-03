Blanka polubiła komentarz obrażający Janna! Internauci nie kryją oburzenia: "Żenada, hipokryzja" (FOTO)

Powodzenia 1 godz. temu zgłoś do moderacji 359 166 Odpowiedz

Nie chce mi się wdawać w dyskusję na temat preselekcji, ale co do piosenki to jest świetna. Bardzo wciągająca, rytmiczna i przyjemna. Już miesiąc temu (czyli jeszcze przed eliminacjami) miała 10 milionów wyświetleń i prawie same lajki (szaleństwo hejtu i sztuczne stawianie łapek w dół za teledysk jest dopiero od eliminacji). Ta piosenka ma w sobie coś hitowego. W pełni pasuje na ten Konkurs Muzyki Rozrywkowej jakim jest Eurowizja. Pamiętam dobrze aferę związaną z Brzozowskim i jego The Ride (między innymi mowa o tym co TVP zrobiło Alicji Szemplińskiej). Wtedy krytykujący mieli w pełni rację i sam to popierałem. Obecnie natomiast jest inna sytuacja, a jeśli faktycznie Blanka zdobyła 2 miejsce wśród widzów, to biorąc pod uwagę decydujący głos jury i telewizji publicznej, to w pełni zasłużyła na wygraną. Taki regulamin wymyśliło EBU, więc wszelkie pretensje możecie składać do nich. Prawdę mówiąc ten cały hejt na Blankę jest pisany przez osoby nie do końca normalne. Zarazem denerwuje mnie ich bezmyślność, ale z drugiej strony żal mi ich skoro poświęcają tyle czasu na bezużyteczny hejt, który niczego nie zmieni. Nie lubię obecnego TVP i mam nadzieję że podczas jesiennych wyborów wygra opozycja i zmieni zarząd TVP. Może wtedy ludzie się uspokoją z tym hejtem za prawie wszystko. EBU ma jasny regulamin, czyli nadawca publiczny może, ale nie musi się liczyć ze zdaniem fanem odnośnie wyboru na Eurowizję. Proste, ale jak widać bezmyślnego hejtu to nie powstrzymuje. I na koniec powtórzę się. Oceniam piosenkę. Jakby kto inny niż Blanka miał taki hit jak "Solo" to również oceniałbym ją pozytywnie.