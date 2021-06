Bliscy Khloe Kardashian zasypują ją życzeniami z okazji 37. urodzin. Niewierny Tristan Thompson wyznał celebrytce miłość... (ZDJĘCIA)

Kawa na Ławę 1 godz. temu zgłoś do moderacji 18 3 Odpowiedz

Nie znam Kardashianek osobiście (no rejczel 😉), ale jedno mi w tym klanie imponuje: to, że mimo olbrzymiej kasy, one się wspierają i grają "dla zespołu". Sprzedają produkty i kreują trendy jak nikt inny. Facetów wybierają ze względu na silne geny dla przyszlych dzieci. Z lekko cringeowej rodzinki z reality show stały się siłą, z którą trzeba się liczyć. To takie współczesne wiedzmy 💁🏼‍♀️