Bridget Fonda "przyłapana" w dniu 61. urodzin. Była gwiazda Hollywood jest nie do poznania

Zjawiskowa kobieta. No trochę kilosów przybyło ale w tym wieku to rzecz normalna bo metabolizm wyhamowuje. Większość tak ma w tym wieku i nie żebym jej wiek wypominała bo jestem od Niej starsza i też trochę za dużo mam kilosów. Nawet nie trochę bo powinnam stracić co najmniej 15 kg. Ale mam to głęboko w poważaniu. Na starość mam sobie wszystkiego odmawiać. Ani myślę