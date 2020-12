Britney Spears pręży się w łańcuchach na okładce singla z Backstreet Boys

Emma 45 min. temu zgłoś do moderacji 39 4 Odpowiedz

Fajna dziołcha była. Taka swojska, urokliwa no i oczywiście niezła laska. Barbie poprostu... Szkoda, że życie potoczyło się nie tak jak powinno. Dzewczyna miała za dobre serce, Kevin Federline pijawka, poświęciła karierę bo prędko chciała miec rodzinę a on ja wykończył psychicznie co co ciągnie się do dziś. Złe wybory, nie odpowiedni ludzie, za miękkie serce. Trzymaj się Brit ❤️. Idolka rocznik 89