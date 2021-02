Ojciec Britney Spears został pozbawiony WYŁĄCZNEJ kontroli nad córką i jej majątkiem

Monikk30 12 min. temu zgłoś do moderacji 1 4 Odpowiedz

Do pseudo żony jak i pseudo dzieci TWU! zabitego!!!! SŁAWOMIRA Z UK. MAM NADZIEJĘ ŻE JEGO PIENIĄDZE STANĄ WAM W GRDYCE AŻ SIĘ UDŁAWICIE, AŻ WAM WYJDZIE BOKIEM, CZEKALIŚCIE JAK SĘPY NA JEGO ŚMIERĆ, NAWET GO NIE RATOWALIŚCIE, OBY WAM JEGO KRZYWDA ODBIŁA SIĘ ECHEM NA WASZYM ZGNIŁYM POZBAWIONYM LUDZKICH ODRUCHÓW PUSTYM ŻYCIU!!!!! 🙏🙏🙏!!!!!. MAM NADZIEJĘ ŻE BĘDZIECIE CIERPIEĆ ZNACZNIE GORZEJ OD SŁAWCIA, NIECH WAM SIĘ PRZYPOMINA KAŻDEGO DNIA I NOCY, BY WAS JEGO ŚMIERĆ POZBAWIŁA WSZELKIEJ RADOŚCI NA TYCH FAŁSZYWYCH DO OBRZYDU TWARZACH.