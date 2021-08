Britney Spears ZNOWU OBNAŻA BIUST i wyjaśnia, dlaczego to robi: "Taka się urodziłam: NAGA" (FOTO)

gosc 24 min. temu zgłoś do moderacji 10 5 Odpowiedz

do artykułu poniżej do którego nie można dodać komentarzu ! powiedzcie o tych ,którzy stracili swoich bliskich z powodu idiotycznych decyzji rządu i utrudnieniu dostępu ludzi do lekarzy pierwszego kontaktu oraz innych specjalistów , już wiadomo ,że zgonów było znacznie więcej z innych przyczyn niż covid a większość chorych dopisywano covid mimo ,że go nie mieli bo brali za to pieniądze !,zakłamane media manipulujecie informacjami i wprowadzacie ludzi w błąd ! na covid mamy już kilka leków ,których dostęp jest uniemożliwiony a ,które są skuteczne po szybkim podaniu pacjentowi i leczą w ciągu 48 godzin ivermectin , amantadyna , hydroxychloroquine i inne !