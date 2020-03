Brooklyn Beckham zamieszka z dziewczyną! "Nie mogą doczekać się, aż ich związek wejdzie na kolejny poziom"

..... 10 min. temu zgłoś do moderacji 6 4 Odpowiedz

Ja mam 32 lata, od 8 mieszkam poza granicami Polski. Rodzice przez ten czas ciegle narzekaja, ze mieszkam daleko i co chwile temat, zebym wracala. Na poczatku byly wyrzuty po co wylecialam. Nie rozumieja, ze tu sobie ulozylam zycie i moze nie chce wracac do Polski. Nie mam dobrych wspomnien. Mówie, ze mi tu dobrze, a oni na przekrór, zeby wracac. I tak w kólko.Nie mam juz sily. Wiem, ze mam gdzie wrocic i dziekuje za to, ale to biadolenie na kazdym kroku wzbudza we mnie wyrzuty sumienia. Czasami mam wrazenie, ze niektore rzeczy mi sie nie udaja, bo sa tak wybiadolone przez te chec sciagniecia mnie do kraju. Chcieliby miec ciagle kontrole nad moim zyciem, a nawet kiedy miałam skonczone 20 lat traktowali mnie jak male dziecko. Moja starsza siostra mieszka blisko nich, na tej samej ulicy nawet, ale im to nie starczy. Nie sa osobami w podeszlym wieku, bo jeszcze nie weszli w wiek emerytalny i zamiast korzystac z wolnosci to narzekaja od lat, ze mnie nie ma., po co wyjezdzalam, ze mi sie zachcialo, a w Polsce tez moglo byc dobrze. Wiele miejsc pracy w mojej okolicy mialo kryzys albo zwalniali ludzi.nNo tak bylo, ze pracy nie moglam znalezc pomimo wielu rozmow i CV: tu za mloda, tu nie ma doswiadczenia tylko dyplom, to sie odezwiemy itd... i bylam na łasce rodzicow. A tedy nie zawsze było miło. Nie chcialam tak zyc.