Bruce Willis świętował 68. urodziny! Demi Moore pokazała wzruszające nagranie (FOTO)

Fajnie że się wspierają ,ale sorry wprowadzka Demi ,co by nie było ex żony ,do domu obecnej żony i dzieci to gruba przesada.W ogóle na jej insta ona z córkami zachhowuje się tak jakby była z racji pierszeństwa ważniejsza od żony Bruca , ta "druga jest wycofana , zawsze z dziewczynkami stoi z boku a Demi pcha się na pierwszy plan.Obawiam się że jak już Bruce odejdzie z tego świata to Ona będzie robiła cyrk , z resztą już lata po Tv i opowiada o sytuacji zdrowotnej Wilisa .Zero szacunku do prywatności.Nie wiem czy gdyby był w pełni świadomy to życzył by sobie takiego zachowania.Dla mnie Demi jest zaburzona , oby nie toczyła wojny o majątek z obecną żoną , póki co jest Ok ale nigdy nie wiadomo .