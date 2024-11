Burza po występie Sabriny Carpenter, która udawała, że DŁAWI się mikrofonem: "Obrzydliwe, że oglądają ją 14-letnie dzieci"

Sabrina Carpenter w odważny sposób promuje nowy krążek

Właśnie zakończyła się amerykańska odnoga Short n’ Sweet Tour. Na setliście znalazły się wszystkie kawałki z nowego albumu Sabriny Carpenter oraz kilka utworów z poprzednich krążków, co z uwagi na same teksty mogłoby świadczyć o tym, że wydarzenie nie jest przeznaczone dla młodszej publiczności. Dodatkowo w sieci co rusz pojawiają się nowe nagrania, na których artystka występuje w skąpych strojach, wręcza fanom kajdanki będące symbolem aresztowania za "bycie zbyt hot" oraz prezentuje kolejne pozycje seksualne na scenie po wersach "Wanna try out some freaky positions? / Have you ever tried this one?" z piosenki "Juno". Ostatnio udawała, że dławi się męskim przyrodzeniem, wykorzystując do tego mikrofon. Oprócz tego trzymała się za włosy.