Burza w komentarzach po "Tańcu z Gwiazdami". Internauci psioczą na decyzję Iwony Pavlović: "DRAMAT. Coś ty zrobiła?"

Co niedzielę z show żegna się też kolejna para. To, kto kończy swoją przygodę z "Tańcem z Gwiazdami" za każdym razem spotyka się ze skrajnymi reakcjami ze strony widzów. Nie inaczej było i tym razem.

Iwona Pavlović zdecydowała, że z programem żegna się Natalia Nykiel

W ostatnim odcinku jedna para z najniższą ilością głosów od telewidzów odpadła od razu - byli to Piotr Świerczewski i Izabela Skierska. Rafał Zawierucha i Daria Syta oraz Natalia Nykiel i Jacek Jeschke zmuszeni byli z kolei zmierzyć się w dogrywce. Co ciekawe między duetami doszło remisu. W efekcie podjęcie ostatecznej decyzji przypadło Iwonie Pavlović.

W tej konkretnej cha-chy była lepsza Natalia, więc mamy remis. Jak mamy remis... to musimy brać pod uwagę całość waszą. Nie no, jestem "Czarna Mamba"! O czym my rozmawiamy. Do programu przechodzą Rafał i Daria - powiedziała 61-latka, czym zaskoczyła zebranych.