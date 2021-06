Była dziewczyna Wojciecha Szczęsnego świętuje urodziny chłopaka (ZDJĘCIA)

W ostatni wtorek niedoszła celebrytka miała nie lada powód do świętowania. Latfifi obchodził bowiem 26. urodziny. Z tej okazji Sandra podzieliła się na Instagramie całą serią romantycznych zdjęć ze sportowcem. Fani mogli także podejrzeć kulisy przygotowań do wielkiej celebracji. Wygląda na to, że Dziwiszek dmuchała stertę balonów z konfetti do godziny siódmej nad ranem. Specjalnie na tę okazję założyła także legginsy z podobizną ukochanego.