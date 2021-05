Była dziewczyna Wojtka Szczęsnego pozuje w bieliźnie (ZDJĘCIA)

serio 16 min. temu zgłoś do moderacji 9 2 Odpowiedz

Na zdjęciu ze Szczęsnym ma zmrużone oczy dlatego na tych zdjęciach wydają się większe. Ma inne brwi dlatego też wydaje się Wam, że robiła coś z oczami. Nos - każdy może sobie zrobić i nie widzę w tym nic złego, usta to samo. Wygląda fajnie. Poza tym, ćwiczy ( jej sylwetka była chuda, a teraz jest szczupła i umisnona), inna dieta, zmiana waśnie brwi to dużo daje. Ja jak miałam 20scia lat wyglądałam fatalnie. Jakby teraz porównać moje zdjęcia po 10ciu latach, to wyglądam jak swoja ładniejsza siostra. Wystarczyło zmienić brwi, kolor włosów i fryzurę, trochę schudnąć i ćwiczyć. Do tego zabiegi w stylu mikrodermabrazja, oczyszczanie skóry, i zrobiłam lwią zmarszczkę. Poza tym nic, a efekt jakbym przeszła mocny tuning.