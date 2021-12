Była żona Żory Korolyova żegna tancerza we wzruszającym wpisie: "Ta tragedia ZDRUZGOTAŁA naszą córką"

gość 8 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Mówi się że starzy o siebie nie dbają, ale to młodzi najbardziej ignorują stan swojego zdrowia... pracuje w firmie gdzie większość osób to ludzie między 25-35 rokiem życia. Przychodzenie do pracy w chorobie, z gorączką, jakimś zatruciem czy innym dziadostwem jest na porządku dziennym. I tak było jeszcze długo przed koroną, więc darujcie sobie teorie o sczepieniu lub nie szczepieniu. Niektórzy po prostu myślą że skoro są młodzi to "jakoś to będzie" biegają z jednego etatu na drugi, potem jeszcze na fitness, a w weekend na imprezę. Patrząc na taką osobę widzisz że jest aktywna, ale czy jej organizm ma szansę na zregenerowanie się? Co z okresowymi badaniami? Na to nie ma czasu ani chęci. Mam takiego znajomego, typ sportowca, który wychodził z założenia że skoro jest rosłym 29 latkiem to co on będzie leżał w łóżku, chodził po lekarzach- przecież do jest dobre dla emerytów. Nawet gdy chorował to był w pracy i kiedyś, pewnego pięknego dnia po prostu zasłabł. Organizm powiedział stop. Dywagowanie kto i na co umarł jest mało eleganckie, ale po prostu uczulajcie młodych ze swojego otoczenia żeby nie zajeżdżali samych siebie i zwracali uwagę na to co im dolega, by nie ignorowali pewnych objawów itp. Lekarz nie jest tylko dla dziadków i skoro zwracamy uwagę na to jakie buty nosimy, czym pachniemy tak samo powinniśmy dopieszczać swój organizm.