Żora Korolyov nie żyje. Tabloid podaje nieoficjalną przyczynę śmierci

To ostatnie życzenia, które od Ciebie dostałem. Nie rozumiem, może tam potrzebowali Twojego talentu. Żora Koroyov, do zobaczenia po drugiej stronie... - napisał Paweł Dudek.

Śmierć Żory Korolyova jest szokiem nie tylko dla jego bliskich, lecz także dla znanych znajomych. W krótkim, lecz bardzo emocjonalnym wpisie pożegnała go już Dominika Gwit , a komentarz pod postem narzeczonej tancerza zamieściła także Małgorzata Rozenek . One także są wyraźnie rozżalone nagłym odejściem 34-latka, podobnie jak Katarzyna Cerekwicka czy Karolina Gorczyca .

Choć do tej pory nie ujawniono, co dokładnie było przyczyną śmierci tancerza, to do nieoficjalnych informacji na ten temat dotarł "Super Express". Jak przekazano, prawdopodobnie chodziło o zapalenie mięśnia sercowego, a informatorka tabloidu donosi, że nieprzytomnego Żorę znalazła w domu ukochana. Niestety nie udało się uratować jego życia.