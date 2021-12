Żora Korolyov nie żyje. Miał 34 lata

kolo 9 min. temu zgłoś do moderacji 10 11 Odpowiedz

i niech mi ktos powie, ze to normalne. Koles ma 34 lata i tutaj nie napisali przyczyny ale wiadomo z innych zrodel ze mial zapalenie miesnia sercowego. Jasne tak od razu zdrowy, wysportowany koles ktory od lat cwiczy taniec itp. Zaszczypal sie i nagle umiera no jasne. Jakim trzeba byc slepym zeby tych dwoch rzeczy nie skojarzyc. Cos ostatnio codziziennie ktos na tym portalu i innych widnieje na czarno. Nie za duzo ostatnio tych zbiegow okolicznosci i naglych odejsc? Nikt nie ma chwili refleksji? Zielinski ma dusznosci 2 tyg demu !!! zawodowy pilkarz gdzie kontrakty za grube miliony sie podpisuje tam zanim zloza podpis maja super precyzyjne badania i tyle lat nic nie wykazali a nagle koles 27 lat zaslabl? Sergio aguero konczy kariere 34 lata bo ma problemy z sercem i ta sama sytuacja? Pilkarz. Wszyscy zaszczypani bo takie wymogi i zaczynaja schodzic ze sceny. Czy wy ludzie tego nie widzicie do czego prowadzi ta szczepionka? to nie jest normalne i nie trzeba byc ekspertem zeby nie skojarzyc naglych przypadkow