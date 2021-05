Były narzeczony Jennifer Lopez reklamuje autorski KOREKTOR dla mężczyzn. Skusicie się?

Jennifer Lopez i Alex Rodriguez przez prawie cztery lata tworzyli jedną z najgorętszych amerykańskich "power couples" i planowali nawet zaślubiny. Kilka miesięcy temu tabloidy zaczęły jednak rozpisywać się o kryzysie w ich związku. Choć narzeczeni próbowali zawalczyć o swoją relację, ostatecznie postanowili się rozstać.

Niedługo po zerwaniu zaręczyn Jennifer Lopez odnowiła znajomość z Benem Affleckiem - ostatnio para zafundowała sobie nawet wspólny weekendowy wypad. Wieść o nowym romansie byłej narzeczonej wprawiła ponoć Alexa Rodrigueza w niemały szok. Bejsbolista liczył bowiem na to, że uda mu się odzyskać ukochaną...

W mediach już pojawiły się spekulacje, że Rodriguez faktycznie ma zamiar zawalczyć o względy JLo. Póki co sportowiec postanowił jednak na chwilę zapomnieć o rozstaniu i skupił się na sprawach zawodowych. Ostatnio A-Rod pochwalił się w sieci swoim najnowszym projektem. Okazuje się, że bejsbolista postanowił stworzyć własną linię kosmetyków do makijażu dla mężczyzn. Jest to efekt współpracy Alexa z marką Hims & Hers - w którą w ubiegłym roku zainwestował wraz z Lopez.

W czwartek Rodriguez z dumą zaprezentował światu pierwszy produkt z autorskiej linii. Sportowiec postawił na zaprojektowany specjalnie z myślą o mężczyznach korektor, który ma być odpowiedzią także i na jego osobiste potrzeby.

(...) Chciałem stworzyć produkt rozwiązujący problem, z którym zmagam się na co dzień. Zdałem sobie sprawę z tego, że biegając ze spotkania na spotkanie, potrzebowałem w mojej rutynie czegoś szybkiego i prostego, by zakryć niedoskonałości czy podrażnienia po goleniu. Dlatego cieszę się, że mogę podzielić się z wami nowym produktem, The Blur Stick. To wygodny korektor zaprojektowany specjalnie dla mężczyzn, który może być stosowany na niedoskonałości skórne. Sprawdźcie go, myślę, że będziecie zaskoczeni tym, jak często się przydaje - polecił A-Rod.

Korektor Rodrigueza dostępny jest w ośmiu odcieniach i można go nabyć za 17 dolarów - czyli nieco ponad 62 złote. Produkt zawiera wyciągi z aloesu i oleju jojoba, które mają działać łagodząco i nawilżająco. Z instagramowego profilu marki Hims dowiadujemy się natomiast, że promowany przez Alexa sztyft jest wręcz stworzony do tego, by zakryć "krępujący trądzik, zmarszczki i cienie pod oczami".

Choć w komentarzach nie zabrakło niestety słów krytyki, wielu fanów Alexa Rodrigueza przyjęło jego pierwszy produkt do makijażu z entuzjazmem.

JLo dobrze się wyszkoliła; Imponujące; Nie widzę nic złego w tym, że mężczyźni chcą dobrze wyglądać - pisali internauci.

Zobaczcie, jak Alex Rodriguez promuje swój pierwszy produkt do makijażu.

