Były senator PiS Waldemar B. trafił do szpitala. Pokazał zdjęcie z... serduszkiem WOŚP

Ten człowiek nie zasługuje nawet na to by na niego splunąć. Powinno mu się zafundować TO SAMO co on temu biednemu psu. Jaka ironia losu jeden polityk opozycjonista tonie próbując ratować psa drugi skazuje na okrutna śmierć. Jak myślicie czy z taką upolitycznioną prokuraturą i niektórymi służebnymi sędziami poniesie karę? Członek partii odwołującej się do wartości katolickich zabija w bestialski sposób. Dobrze, że ludzie w miejscu jego zamieszkania nagłośnili sprawę.