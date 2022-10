Celebryci już zaczęli Halloween: Wiktoria Gąsiewska pojechała aż do Łeby, żeby pozować na Hermionę z "Harry'ego Pottera". Podobna? (FOTO)

Wiktoria Gąsiewska zapewne nie przypuszczała, że rola w "Rodzince.pl" tak bardzo zdefiniuje ją na przyszłość. Gra w serialu dała jej nie tylko popularność, ale swego czasu też miłość. Gąsiewska przez kilka lat związana była z Adamem Zdrójkowskim, serialowym Kubą. Gdy się rozstali, mocno to przeżył, ale zdaje się, że zarówno Adam Zdrójkowski, jak i Wiktoria Gąsiewska zostawili przeszłość za sobą. Ich relacje układają się poprawnie. Niedługo będzie można nawet zobaczyć ich razem w filmie...

Role w serialach i produkcjach filmowych zaowocowały popularnością. Gąsiewska, którą na Instagramie obserwuje ponad milion osób, regularnie publikuje w social mediach zdjęcia przedstawiające jej życie prywatne oraz zawodowe. Chętnie współpracuje też z firmami, które oczywiście reklamuje na swoim profilu. Ostatnio miała ku temu nową okazję - z pozoru niewinną halloweenową imprezę.

Mimo że do Halloween pozostało jeszcze trochę czasu, Wiktoria Gąsiewska wybrała się w weekend na imprezę, której motywem przewodnim był świat Harry'ego Pottera. Z opublikowanych przez aktorkę zdjęć można wywnioskować, że przebrała się za Hermionę, ale w nieco "doroślejszej" wersji. Celebrytka przyodziała czarną, lateksową spódniczkę, buty na koturnie oraz - obowiązkowo - długą pelerynę. Na jej szyi zawisł natomiast pasiasty krawat w barwach Gryffindoru. Gąsiewska pozowała w towarzystwie sowy i miotły, żeby nikt nie miał wątpliwości, z jakim motywem odbyła się impreza.

Internautom spodobała się stylizacja celebrytki, co wyrazili w komentarzach pod zdjęciami. Niektórzy wprost zasugerowali, że gdyby znów przeprowadzano casting na rolę Hermiony, Gąsiewska by go wygrała.

OMG Wika, gdyby znów robiono casting na rolę Hermiony, to byś go wygrała. Świetne fotki, wspaniale wyglądasz; Ty to Gąska potrafisz zaskoczyć; Fajna Hermiona z Ciebie - napisano w komentarzach.

Co ciekawe, imprezę zorganizował hotel z Łeby i poza Gąsiewską można było zobaczyć na niej inne internetowe osobistości. Rafał Maślak pojawił się w towarzystwie Kamili Nicpoń, która również przebrała się za Hermionę, ale postawiła na nieco bardziej wyważoną kreację niż Gąsiewska. Mimo to obserwatorzy uniwersum Maślaków i tak pisali, że to Kamila jest "tą jedyną" Hermioną...

Zobaczcie zdjęcia. Też chcielibyście mieć taką "pracę"?

