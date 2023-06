Celebryci lansują się na otwarciu butiku: oversizowa Helena Englert, drapieżna Laura Samojłowicz, Marcin Tyszka (ZDJĘCIA)

123 14 min. temu zgłoś do moderacji 10 4 Odpowiedz

Helena to ładna dziewczyna, ma urodę taką powiedziałabym oryginalną. Nie rozumiem tych jej przebieranek. Chyba, chce pokazać całemu światu, że to jakaś ikona stylu. Dla mnie to śmieszne, ale ubiorem krzywdy nikomu nie robi, więc nawet niech zakłada worek z juty jak chce.