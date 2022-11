Celebryci obcują z kulturą na premierze w teatrze: Karolina Pisarek z mężem, Kasia Stankiewicz, Ewa Kasprzyk... (ZDJĘCIA)

Adrianna 37 min. temu zgłoś do moderacji 43 11 Odpowiedz

Z moim mężem jesteśmy dopiero trzy lata po ślubie, ale niedawno małżonek przestał mi się podobać. Trudno mi to wyjaśnić: motylki przestały trzepotać skrzydełkami, pożądanie wygasło, miłość się wypaliła i w moim łóżku śpi mężczyzna, który mnie nie pociąga. Zupełnie, jakby ktoś wyjął wtyczkę z gniazdka i ustał dopływ prądu zasilającego emocjonalny aspekt mojej relacji do męża. Problem polega na tym, że sobie ślubowaliśmy, w ceremonię zaangażowany był sam Pan Bóg, który nas pobłogosławił i związał świętym węzłem małżeńskim, a ziemskim padole urzędnik państwowy przyjął od nas oświadczenia o dozgonnym współżyciu w charakterze małżeńskiego stadła. Za późno, żeby się wycofać. Problem w tym, że od dwóch miesięcy nie potrafię już kochać się z mężem. Wyobraźcie sobie, dziewczyny, że przyszłoby Wam dzielić łoże z przypadkowym mężczyzną spotkanym na ulicy, do którego byście nic nie czuły. Z aseksualną, w waszej ocenie, osobą. Czasem tak w życiu bywa, że tracimy entuzjazm wobec jakichś doświadczeń, np. jedzenie miętówek sprawia nam rozkosz, potem powszednieje, a wreszcie nie jesteśmy w stanie przełknąć ani jednej. Wówczas przestajemy je kupować. Tylko że miętówkom nie składaliśmy przysięgi, nie braliśmy z nimi wspólnego kredytu, Pan Bóg nam nie błogosławił, urzędnik stanu cywilnego nie życzył szczęścia na wspólnej drodze życia. Czy którejś z Pań tutaj przytrafiło się coś podobnego? Jak z tego wybrnąć, co począć? Jestem zrozpaczona, mężowi tłumaczę swoją oziębłość problemem zdrowotnym (zakażeniem grzybiczym pochwy), ale przecież wiecznie nie będę go leczyć (na niby) i niedługo będę potrzebować kolejnego usprawiedliwienia. A kłamstwo ma krótkie nogi. Co ja mam, u licha, począć?