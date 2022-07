Celebryci pozują na urodzinach agencji: odmieniona Honorata Skarbek, Angelika Mucha z mikrotorebką za DWA TYSIĄCE (ZDJĘCIA)

Abcdefgh 40 min. temu zgłoś do moderacji 40 45 Odpowiedz

Kiedyś Honey prowadziła bloga i wpadłam poczytać majac jakieś 17 lat (teraz 30+). Wiecznie była chora i wiecznie narzekała i podkreślała ile to ona pracuje. Siła rzeczy miała się znacznie prościej niż większość z nas, którzy jeszcze długie lata nie mogli pomarzyć o mieszkaniu bez rodziców, nawet jeśli wylewaliśmy siódme poty w pracy, za 5zł za godzinę. Kiedy napisałam jej bardzo uprzejmy komentarz, że warto docenić to co się ma itd. To go usunęła momentalnie :D