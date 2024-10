Cezary Pazura gorzko o małżeństwie z Weroniką Marczuk: "Męskie cechy zostały mi zabrane. Zostałem ZAWŁASZCZONY"

Cezary Pazura gorzko o małżeństwie z Weroniką Marczuk

Ostatnio Cezary Pazura miał okazję powrócić pamięcią do czasu miłosnej relacji z Weroniką Marczuk . Udzielając wywiadu Joannie Przetakiewicz w ramach cyklu "Życie od nowa" magazynu "Viva!", aktor podkreślił, że gdyby "ułożyłby sobie życie za drugim razem, to nie miałby Edytki". Stwierdził, że patrząc z tej perspektywy na swój poprzedni związek, "powinien go błogosławić". Następnie opowiedział jednak o jego największym mankamencie.

W drugim małżeństwie jedna rzecz była dla mnie kluczowa. Męskie cechy zostały mi zabrane, czyli dowodzenie, panowanie nad swoim życiem, możliwość decyzyjności oraz przyjaciele. Zostałem odcięty od swoich korzeni, nawyków i tego, co lubię. Zostałem zawłaszczony. To była siła charakteru drugiej strony. Nie miałem pretensji do drugiej strony, bo ona chciała dobrze. Chciała to budować według swojej konstrukcji, ale to pozbawiło mnie tych męskich cech, o których mówimy - wspominał Pazura.