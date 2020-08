Chi Chi DeVayne NIE ŻYJE! Uczestniczka "RuPaul's Drag Race" miała 34 lata

Monika 29 min. temu zgłoś do moderacji 20 4 Odpowiedz

Mialam kiedys okazje obejrzec wystep drag queens w Belfascie, gdy bylam na wakacjach. Akurat jak co roku byli tam w trasie. Nie pamietam nazwy, bo bylam pare lat temu, ale to jakas azjatycka ekipa. Pomyslalam co mi szkodzi. Bilety byly dosc drogie, ale nie zaluje. Faceci potrafili sie umalowac i ucharakteryzowac tak, ze nigdy nie pomyslalabym, ze to mezczyzni, a raczej jakies ladne azjatki. Do tego super spiewali, tanczyli. Cos w rodzaju musicalu. Bylam mile zaskoczona i zdziwilam sie, ze to wszystko wyglada inaczej niz kreuje sie w mediach, bo przez to bylam zawsze nieco sceptyczna. Jednak to pasja i do tego trzeba miec talent.