CIACHO TYGODNIA: Książę Harry

Nie rozumiem dlaczego ludzie czepiają się, że Harry jest rudy...Jakie to ma znaczenie? To tak jakbyśmy mieli coś przeciwko temu, że ktoś ma blond włosy albo nosi okulary...Nie ma łudzi idealnych, ale jak żyje się na świeczniku tak jak Harry to o każdej wpadce wie cały świat bo zawsze w oknie znajdzie się wścibski paparazzi lub "przyjaciel" cykanie fotkę:) Jakoś Harry budzi moją sympatię. Megan od samego początku wydawała się nieszczera w swoim sposobie bycia, ale nie zmienia to faktu, że to co wypisywała o niej brytyjska prasa było chamskie. Wyraźnie było wydać, że każda wpadka była jej wytykana, ale Megan swoim zachowaniem pokazała,że nie lubi grać drugich skrzypiec np. wybieranie konkretnych dat na ogłoszenie ważnych informacji, które pokrywały się z zaręczynami członka rodziny królewskiej, urodziny Kate; narzekanie na sąsiadów w swoim nowym domu, próba ignorowania zasad. Brytyjczycy to zbyt konserwatywny pod tym względem ludzie, żeby te działania nie zostały zauważone i przez cześć społeczeństwa ocenione negatywnie. Nie mówię tutaj o wyssanych z palca plotkach i mieszania człowieka z błotem bo Megan pokazała cześć ramion lub próbowała odtworzyć drzwi od samochodu podczas oficjalnego wyjścia.