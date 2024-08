"Ciałopozytywna" Natalia Niemen odsłania brzuch na plaży. "Tłuszcz, rozciągnięta skóra, wałki..."

W ciałopozytywności chodzi o to, by zaakceptować, docenić i pokochać swoje ciało pomimo jego mankamentów. Idea ta ma coraz więcej propagatorek wśród znanych osób. Jedną z "ciałopozytywnych" prominentek jest Natalia Niemen . Piosenkarka, która nie wstydzi się swoich "niedoskonałości" (także jeśli chodzi o wokal), postanowiła poruszyć kwestię samoakceptacji w najnowszym poście, któremu towarzyszyła seria zdjęć w bikini znad morza.

Pierwsze zdjęcie to taka zmyłka. Wiem, wiem. Taka Pamela jestem brunette, ale nie wszędzie? Następne fotki to pokazówka mojego brzucha. Przestałam się nim przejmować. Trzy ciąże, trzy porody. Okres przedmenopauzalny. 48 lat. Zaraz 49. Tłuszcz, rozciągnięta skóra, wałki - zaczęła.

Niżej Niemen napisała, że o ile kobiety na co dzień chcą i starają się wyglądać pięknie, o tyle w przypadku brzuchów zachęca je do "zlewu własnych niedoskonałości.

Zachęcam do zlewu własnych niedoskonałości. Kobiety. Matki. O ile dbamy o zdrowie, o postawę (ach, te wdowie garby, zamknięte klatki piersiowe, szyje wchodzące w korpus, pochylone do przodu głowy), o sen, odżywiamy się zdrowo, stawiamy na relaks i regenerację, to wszystko jest ok. Myślę, że nie musimy w tym względzie (brzusznym) być perfekcyjne? - zakończyła.