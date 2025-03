Cielecka o relacji z rodzicami Gelnera: "Nie jest jakaś bardzo zażyła i częsta. Mama też była DELIKATNIE STARSZA od taty"

Na pewno nie jesteśmy rekordzistami - stwierdziła Cielecka, odnosząc się do różnicy wieku, która często była tematem medialnych doniesień. Aktorka ironicznie zauważyła, że ich związek bywał kwestionowany przez media, które sugerowały, że nie jest on prawdziwy.

Relacje z rodzicami Bartosza Gelnera

Magdalena dodała od siebie, że jej relacja z rodzicami partnera jest "obopólnie satysfakcjonująca", choć nie bardzo zażyła. Gwiazda podkreśliła, że rodzice Gelnera to "bardzo fajna para", a jego mama jest nieco starsza od taty , co może tłumaczyć ich zrozumienie dla związku syna.

Poruszono też temat rodzicielki Magdy i jej podejścia do perturbacji w życiu osobistym córki, do których dochodziło na przestrzeni lat. W wywiadzie z Nieradkiewicz aktorka opowiedziała, jak jej mama żyła z byłymi partnerami gwiazdy i jak reaguje na związek z Bartoszem.

To mało powiedziane – akceptuje. To jest taki rodzaj akceptacji i wsparcia: to jest twoje życie, rozumiem to. A nawet jeśli nie rozumiem, to w to nie wchodzę - podkreśliła.