Ciężarna Georgina Rodriguez relacjonuje na Instagramie badanie USG. Anna Lewandowska komentuje... (FOTO)

ByAnn 8 min. temu

Nie no powiem szczerze, ze kiedyś myślałam ze ta ByAnn to tragedia, dopóki nie usłyszałam co odwaliła Chodakowska jak się obraziła na fanki ze zamówiły inne batony niż jej... chociaż nie lubię ByAnn to zawsze jak ja widzę i przypominam sobie co Choda odwaliła to jakoś mniejsza mam do niej niechęć