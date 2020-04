Ciężarna Maja Hyży gładzi brzuch i kołysze się w rytm ulubionej piosenki: "Taniec szczęścia na dzień dobry" (WIDEO)

Maja 12 min. temu zgłoś do moderacji 0 6 Odpowiedz

Przepiekna dziewczyna, jej płyta 'W chmurach'' jest naprawde świetna, wiec ci co pisza ze to celebrytka żyjąca tylko z nazwiska mega i pudla zwyczajnie nie znają tego co ona robi a robi naprawde fajna muze. Maja - wrzucaj CZASEM happy filmik, bez za głęboko wchodzenia w prywatne zycie i bez komentarza, bez odpowiadania na zaczepki bo Cie to zniszczy. Mozna zyc tylko tym co tworzysz, i to najzdrowsza opcja, masz wtedy szacunek i uznanie. Nie bierz przykładu z np Iwony Wegrowskiej ktora tez ma świetny glos ale wiekszosc ludzi zna ja tylko z afer z jej ex. Pozdrawiam. Robisz naprawde świetna muzyki, masz mega glos, i jestes zjawiskowo piękna kobieta, to wystarczy.