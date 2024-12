Co po latach słychać u "Słowikowej"? Monika Banasiak wiedzie "zwyczajne" życie u boku młodszego o dwie dekady męża

Nie wiem jakim jest czlowiekiem, ale jesli faktycznie nie lamie prawa i nie krzywdzi ludzi to podziwiam. To jest trudne aby wyjsc z patologii i wrocic do swiata po latach zycia w nieustannej agresji i strachu. Nie ujmuje w zaden sposob ofiarom, bo kazdy kto doznal z jej czy innej osoby krzywdy zdecydowanie zasluguje na opieke, zrozumienie i sprawiedliwosc. Po prostu myślę, ze jesli wzrasta sie w swiecie pelnym przemocy to trudno jest pozniej przejsc do zycia, w ktorym sa inne zasady.