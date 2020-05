Córka Kasi Kowalskiej POZDRAWIA HEJTERÓW na Instagramie (FOTO)

Kasia Kowalska pod koniec marca obwieściła światu, że jej córka wylądowała w londyńskim szpitalu. We wszystkich medialnych komunikatach artystka dawała do zrozumienia, że 23-letnia Ola Kowalska bardzo ciężko przechodzi zarażenie koronawirusem. W pewnym momencie do dyskusji włączyła się nawet Dominika Kulczyk, chcąca użyczyć swojego prywatnego samolotu Kasi, aby ta mogła być bliżej dziecka.