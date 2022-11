Córka Madonny błyska dekoltem, kibicując na meczu koszykówki w Nowym Jorku (ZDJĘCIA)

Lourdes Leon od najmłodszych lat wzbudza ogromne zainteresowanie mediów. Nie ma się czemu dziwić - w końcu to najstarsza córka Madonny. 26-latka przez długi czas nie robiła jednak nic, co mogłoby ją przybliżyć do kariery w show biznesie. Miała nawet "normalną" pracę w butiku odzieżowym, a dopiero później zaczęła udzielać się jako modelka.