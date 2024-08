Córki Agaty Rubik już rozpoczęły nowy rok szkolny. Internauci dopytują i narzekają: "Biedne dzieci". Odpowiedziała

W lipcu Rubikowie wrócili do Polski na kilka tygodni. W tym czasie wybrali się na koncert Taylor Swift, spotkali się z przyjaciółmi i przede wszystkim finalizowali sprzedaż warszawskiej willi. Gdy po problemach z liniami lotniczymi, udało im się wrócić bezpiecznie do Polski, influencerka wróciła do relacjonowania życia na Florydzie w sieci.