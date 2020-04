Członkini zarządu TVP ciepło o chorych na depresję: "Teraz każdy na nią cierpi. W D*PACH SIĘ POPRZEWRACAŁO"

Grt 24 min. temu zgłoś do moderacji 8 5 Odpowiedz

To nie jest temat na plotkarski portal. To nie jest forum psychologiczne. Powinny być wyłączone komentarze. Depresja to poważny, skomplikowany i delikatny temat. Nie ma co tu o niej pisać, tu ludzie uwielbiają obrażać i pisać lecz się, psychol, patologia. Portal nienawiści. Krytyka, podział, ezdusznośc. Nikt w kimś nie siedzi, w jego myślach, każdy myśli o czym innym i w różny sposób dane sprawy rozumie, ma inną wytrzymałość, konstrukcję psychiczną, inny charakter, sytuację i doświadczenia. Stop stereotypom, uogolnianiu, wrzucaniu wszystkich do jednego wora, narzucaniu własnego zdania. Każdy ma inny poglad na życie i różnie rozwiązuje problemy. Krytykować i oceniać jest łatwo i wtrącać się w cudze życie. Wolę się nie mieszać i nie wypowiadać za innych, odpowiadam tylko za siebie. Pouczać nie lubię. Wolę milczeć. Spokój jest ważny. Czasem trzeba odpuścić. Szkoda zdrowia, czasu.