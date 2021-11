Dagmara Kaźmierska rozlicza się z przeszłością: "W więzieniu przestałam przejmować się hajsem"

Dagmara w rozmowie z Pudelkiem odniosła się do błędów, które popełniała w przeszłości. Pobyt w więzieniu oraz rozłąka z synem skłoniły ją do kilku refleksji. Choć celebrytka stara się niczego nie żałować w życiu, to z perspektywy czasu oceniła, że nie zapędzałaby się tak w zarabianiu pieniędzy. Jej decyzje z przeszłości najbardziej odbiły się na synu. Kaźmierska przekonuje, że odbyta kara zmieniła jej podejście do pieniędzy.