Syn Dagmary Kaźmierskiej o jej pobycie w więzieniu: "Nie miałem żalu. Wiedziałem, że SIEDZI ZA NIEWINNOŚĆ"

Dzień Matki okazał się dla niego zbyt trudny do przeżycia - przedstawienie w szkole, obecne wszystkie mamy, a on bidny sam... Z grzecznego chłopca zrobiło się "trudne dziecko". Dokuczał innym, nawet dziewczynkom. Dzieci nie chciały się z nim kolegować. Wiem, że wyżywał się na rówieśnikach za to, że nie było przy nim mamy. A oni nie pozostawali mu dłużni - czytamy.

Tak naprawdę to moja mama zawsze twierdziła, że mam do niej żal. A ja nigdy go nie miałem i nigdy nie miałem jej tego za złe, ponieważ byłem pewien i wiedziałem, że siedzi za niewinność. I tyle. Co innego mam powiedzieć? Jestem pewien, że to wszystko robiła po to, żeby mi zapewnić dobrą przyszłość, więc o co mam mieć do niej pretensje? O to, że dla mnie pracowała?