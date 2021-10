Daria z "Top Model" OSTRO o programie: "Takie rzeczy w modelingu się NIE DZIEJĄ"

Hahaha 17 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

Przecież te wszystkie programy to bujdy na resorach, a naiwniacy łykaja to jak pelikany. Czy wy nie rozumiecie, ze bez scenariusza, na tzw.żywiol, to oni by niczego nie zmontowali co ma lad i sklad? Malo tego! musi to was trzymac w napieciu i miec zwroty akcji by nie bylo dla was zbyt przewidywalnie, a wiec musi to isc wylacznie zgodnie ze scenariuszem, a ludzie, ktorzy wystepuja w tych wszystkich hotelach paradise, slubach od pierwszego wejrzenia, top modelach, love islandach, googleboxach i innych po prostu odgrywaja swoje role jak w trudnych sprawach. Trzeba byc mega naiwnym, zdby w to wierzyc. Dzisiejszy odcinek HP to juz taka parodia, ze pekalam ze smiechu. Na sam koniec juz na tylowce prawie, na komentarzu lektora, widac, ze lukasz i nana swietnie sie ze soba bawia, a cala drama jest szopka pod widzow, "zeby sie dzialo"😂😂😂