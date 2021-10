"Top Model". Wyznania Nicole przed obiektywem Ralpha Kamińskiego: "Jadłam, a potem próbowałam WYMIOTOWAĆ"

Anna 44 min. temu zgłoś do moderacji 53 3 Odpowiedz

Wiadomka, że chceli Olgę ukarać. Najpierw podpadła wszechwiedzacemu Pirógowi. Godzinami ich przepytuja, a tak naprawdę wycieli słowa które powiedziala i wyszlo wczesniej, że jest niedobra. Nie warto byc paplą - ale mieli material do dramy w postaci Olgi. Uebali ja na chlopaka, potem byli strasznie dla niej mili, litosciwi, ale dzis byla okazja była zeby ja wychrzanic z programu. Tak jak Szrajberową wypluli z gołymi cycami na bootcampie - kadry specjalnie dla niej, jak się przebiera. Piróg krzyczący jak się ubrałaś i ten wściekły koń - pretekst by ją wywalić, za wypowiedź o elgiebete. Ale jakieś dziwadła wolą trzymać, promocja brzydoty. Sofie i Weronika gorzej dzisiaj od niej i te chłopaki - jak straszydła. Dobre to było, ale w cyrku. Komicznie wyszli niektórzy i te kiecki... Ten Kacper taki w sam raz do Armaniego, albo Calvina Kleina, a reszta to... szkoda gadać. Można się pośmiać.