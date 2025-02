Dariusz Pachut ujawnił treść pisma od Dody o ZWROT PIENIĘDZY za łóżko piętrowe i kurtkę: "Opowiedz, dlaczego odszedłem"

Jakiś czas temu Doda zapowiedziała, że wygasza swoją karierę estradową. Wokalistka wciąż jednak generuje ogromne emocje w szeroko pojętym show-biznesie. Ostatnio 41-latka wpadła na pomysł, by zorganizować transmisję, podczas której miała odpowiadać na trudne pytania . Gdyby Dorota nie chciała poruszać jakiegoś tematu, to musiałaby się rozbierać. W programie "Naga prawda czy naga Doda" transmitowanym na YouTube czy TikToku nie zabrakło wątku jej byłych. Piosenkarka skomentowała m.in. filmik Dariusza Pachuta, na którym ten żartował na temat pisma dotyczącego zwrotu kurtki.

Dla mnie to jest taka desperacja, by promować barter swoją byłą sławną kobietą, mną, jednocześnie dając do zrozumienia, że sobą nie ma nic do zaprezentowania i nie jest w stanie wypromować żadnego barteru. (...) Jak mam bardziej dać do zrozumienia, że żebranie o moją uwagę i uwagę mediów jest bez sensu dla 40-letniego mężczyzny, ojca dwóch dzieci? - stwierdziła.