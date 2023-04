Dawid Kubacki przekazuje NOWE INFORMACJE na temat stanu zdrowia żony!

Od kilku tygodni niemal cała Polska trzyma kciuki za szybki powrót do zdrowia Marty Kubackiej. Fani skoczna bardzo się przejęli, gdy Dawid poinformował na swoim Instagramie, że jego ukochana wylądowała w szpitalu z przyczyn kardiologicznych, a lekarze walczą o jej życie. Ostatnio Dawid Kubacki podczas transmisji z Pucharu Świata w Planicy odpowiadał na pytania dziennikarzy, ujawniając, że Marta czuje się już nieco lepiej. Teraz w rozmowie z WP Sportowe Fakty zdradził nieco więcej szczegółów. Kubacki przyznał między innymi, że "jej stan jest obiecujący".

Dawid Kubacki ujawnia, w jakim stanie jest jego żona

Biorąc pod uwagę to, przez co przeszła, teraz jej stan jest obiecujący. Przed nami jeszcze spory kawałek drogi, ale lekarze wykonali ogromną pracę, żeby pomóc Marcie i teraz mówią, że parametry pracy jej serca w krótkim czasie bardzo szybko się poprawiły, co rzadko się zdarza. Są już blisko ogólnie przyjętej normy. Rehabilitacja przynosi zauważalne efekty. Rzeczy, które jeszcze kilka dni temu były dla żony problematyczne, teraz nie są - mówił w wywiadzie.