Dawid Podsiadło odpowiada na nominację Taconafide i dołącza do Hot16Challenge: "Nie będę rapował, bo nie umiem rapować" (WIDEO)

Nie da się ukryć, że reaktywowane przez Solara wyzwanie #Hot16Challenge podbija w ostatnich dniach sieć. Co jednak w tym wszystkim najistotniejsze, akcja nie tylko cieszy się tak po prostu sporą popularnością, ale przy tym niesie za sobą coś więcej. Chodzi bowiem o pomoc w walce z szalejącą na świecie pandemią koronawirusa i wsparcie polskiej służby zdrowia. Raperzy - ale nie tylko - nagrywają krótkie, bo zwierające 16 wersów utwory i do tego samego nominują kolejne osoby. Przy tej całej zabawie zachęcają fanów do wsparcia zbiórki na wspomniany już cel walki z koronawirusem.

W końcu do akcji włączył się też Dawid Podsiadło , który nominację otrzymał od Taco Hemingwaya i Quebonafide . Jeśli spodziewaliście się, że Podsiadło przy tej okazji postanowi rapować, to jednak jeszcze nie tym razem. Wokalistka chwycił za gitarę i na wyzwanie odpowiedział po swojemu, po prostu zaśpiewał.

Na sam koniec Podsiadło, zgodnie z przyjętymi zasadami, nominował do wyzwania kolejne osoby, a tym razem są to: Monika Brodka, Daria Zawiałow, Meek, Oh Why? i Michał Kempa.