Taco Hemingway i Quebonafide razem w ramach Hot 16 Challenge. Rapują o Filipie Chajzerze i... Agacie Dudzie: "Większość czasu spędzam MILCZĄC"

Taco Hemingway i Quebonafide to bez wątpienia jedni z najpopularniejszych raperów w Polsce. W ciągu ostatnich lat obaj panowie zyskali rzeszę wiernych słuchaczy, a gdy ogłoszono, że stworzyli wspólnie projekt pod nazwą Taconafide, fani nie posiadali się z radości. Efektem ich współpracy była między innymi piosenka Tamagotchi, którą przez kilka miesięcy nuciło pół Polski.





Zobacz: Taco Hemingway przekazuje 100 tysięcy złotych na walkę z koronawirusem! "Jesteście naszymi bohaterami"





Na co dzień co prawda panowie raczej stronią od mediów społecznościowych, jednak dotarła do nich wieść o akcji Hot 16 Challenge, w której wcześniej wziął już udział sam Taco. Akcja zdobyła rozgłos już kilka lat temu, jednak na początku tego roku została wznowiona przez rapera Solara. Tym razem nagranie własnej zwrotki wiąże się również z finansowym wsparciem walki z koronawirusem.





Teraz postanowili połączyć siły i wskrzesić projekt Taconafide, którym mają nadzieję zwrócić uwagę fanów na tę słuszną inicjatywę. Jak to zwykle bywa, w opublikowanym w ramach akcji utworze raperzy postanowili przemycić kilka nawiązań do znanych osobistości. Jedną z nich został "przezabawny" Filip Chajzer, który popisowo osuwał się na ziemię podczas dyskusji o atakach paniki w śniadaniówce.





Na podłodze góra lodu, czyli Hajsberg, ja przed bójką się nie jąkąm fi-fi-fighter, Ty atak paniki masz jak Filip Chajzer - rapował Taco Hemingway.





Chwilę później padło też nawiązanie do Agaty Dudy, które jest na tyle wymowne, że nie trzeba go chyba komentować.





Fifi pierwsza dama, większość czasu spędzam milcząc, ale chciałem pomóc, bo to p***dolony hip hop - słyszymy w utworze.





Jesteście pod wrażeniem?