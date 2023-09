Dawno niewidziana Anna Woźniak-Starak przybywa na imprezę "Vogue'a" na pogawędki z Anną Lewandowską (ZDJĘCIA)

olo 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Dziennikarzynę poniosło. Pani Starak "dostąpiła zaszczytu sfotografowania się z Lewandowską"? Gwiazda europejskiego formatu? Jeśli już, to tą gwiazdą jest Robert, choć już chyba lekko przebrzmiałą. Ona to tylko jego żona. Jak można pisać takie bzdury, Lewa wam płaci za to czy co?