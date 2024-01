DAWNO NIEWIDZIANY Olaf Lubaszenko "przyłapany" w drodze do cukierni (ZDJĘCIA)

Ullll 6 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Dawno niewidziany - czytaj: paparazzi nie zawracali sobie nim głowy, bo nikogo on nie obchodzi i mało za niego płacą, ale akurat go zauważyli, to i zdjęcia zrobili, może kto weźmie. No i pudel wziął, bo coś trzeba publikować czasem innego niż Martyniuk.