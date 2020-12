Debra Messing życzy Donaldowi Trumpowi... GWAŁTU?! "Obyś stał się najpopularniejszym chłopakiem w więzieniu"

Chciałabym powiedzieć, że od wielu lat jestem sprzymierzeńcem osób LGBT+ i w najmniejszym stopniu nie odnosiłam się w tym wpisie do homoseksualnej miłości czy seksualności. Nie jestem z tego dumna, ale Trump ma na sumieniu prześladowanie milionów ludzi i chciałabym, żeby teraz spotkało go to samo. Przepraszam za sposób, w jaki to wyraziłam - tłumaczy się aktorka.