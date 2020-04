Dobroduszna Grażyna Wolszczak ODPOWIADA Tomaszowi Karolakowi: "Z największą przyjemnością będę udostępniała teatr"

Nic nie wskazuje na to, by spór między Tomaszem Karolakiem a Grażyną Wolszczak miał się szybko skończyć. Choć aktor póki co nabrał wody w usta i liczy, że sprawa jeszcze rozwiąże się korzystnie dla teatru Imka, wszystko wskazuje na to, że jego siedzibę przejmie niebawem Wolszczak. Jak wynika z oświadczenia zarządu Imki , Wolszczak wykorzystała znajomość wszystkich słabości biznesu Karolaka i szykowała się do "wrogiego przejęcia" już od kilku miesięcy.