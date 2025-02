Doda uderza w Emila S. i uważa, że została kozłem ofiarnym, bo "ma znaną mordę". "Zapłaciłam już 2 mln długów za mojego byłego męża"

Nie ulega wątpliwości, że Doda jest jedną z najbardziej polaryzujących postaci w rodzimym show-biznesie. Piosenkarka ma równie wielu fanów, co przeciwników. W ostatnich tygodniach do mediów powrócił temat problemów prawnych wokalistki , które sięgają okresu jej burzliwego rozstania z Emilem Haidarem i pracy nad filmem "Dziewczyny z Dubaju".

Pod koniec stycznia, po ośmiu latach trwania batalii sądowej, zapadł ostateczny wyrok ws. rzekomego zastraszania przez Dodę i Emila S. , o które niegdysiejszych małżonków oskarżył w 2017 roku były partner artystki, Emil Haidar . Ostatecznie Doda została uznana za winną . Oznacza to, że musi odbyć roczny wyrok więzienia w zawieszeniu na dwa lata oraz uiścić grzywnę w wysokości 100 tysięcy złotych . Dodatkowo została zobowiązana do zapłaty 20 tysięcy złotych nawiązki na rzecz Haidara oraz pokrycia kosztów sądowych wynoszących blisko 12 tysięcy złotych.

Doda o inwestorach, prokuraturze i spłacaniu długów byłego męża

Poświęciłam temu filmowi dwa lata jako producent kreatywny. Spędzałam tam każdy dzień mojego życia, zarabiając za dwa lata 200 tys. zł, czyli najmniejszą stawkę producenta kreatywnego, żeby po prostu jakoś funkcjonować przez te dwa lata. Robiłam to z miłości do mojej nowej zajawki, do filmu, bo jestem wielką kinomanką. No i sądziłam, że mi się to zwróci później - nie zwróciło, z wiadomych przyczyn, wszyscy o tym wiecie - powiedziała, nawiązując do sprawy z rzekomym oszukiwaniem inwestorów przez Emila S.