Dominika "Wodzianka" Zasiewska broni swoich policzków i przekonuje: "Nie mam nawet mililitra botoksu. NIE STAĆ MNIE"

Choć Dominika Zasiewska, znana szerszej publiczności jako Wodzianka, z pewnością lata świetności ma już za sobą, to jednak regularnie powraca na języki przy okazji kolejnych dram. Jakiś czas temu głośno było o jej gorzkich wywodach na temat znajomość z Miśkiem Koterskim, a pod koniec roku przypomniała o sobie, atakując Maję Rutkowski.

Wodzianka mierzy się z krytycznymi uwagami na temat swoich policzków

W niedzielę z kolei zwróciła na siebie szczególną uwagę, publikując zdjęcie z którejś ze ścianek. Pod kadrem błyskawicznie zaroiło się od komentarzy skonsternowanych jej wyglądem internautów. Najwięcej uwag dotyczyło dorodnych policzków Wodzianki.

Choć celebrytka zareagowała wówczas na przytyki "fanów", przekonując, że nic przy policzkach nie majstrowała i "po prostu ma taką twarz", dzień później postanowiła obszerniej wypowiedzieć się na ten temat.

Zasiewska przekonuje, że nie korzysta z medycyny estetycznej

Jeśli już wszyscy koniecznie musicie wiedzieć, to nie mam w sobie nawet mililitra botoksu, aquamidu, silikonu, wypełniaczy - zaczęła pod zdjęciem z nagłówkiem Pudelka. Bo po prostu mam takie policzki. I co mam z tym zrobić? Amputować? Bo kilku osobom się to nie podoba? Broda robiona? No, błagam, już gorszej niedorzeczności dawno nie słyszałam. Mnie nawet nie stać na taki zabieg - przekonuje, następnie wymieniając, co, kiedy i dlaczego w przeszłości poprawiała:

Kiedyś robiłam usta. Od dobrych 3-4 lat tego nie robię. Ale tak: miałam dwie operacje nosa. Raz dla udrożnienia zatok i prostowania przegrody, drugi, ponieważ ojciec mojego syna złamał mi nos. Za obie operacje zapłaciłam sama - ujawnia ze szczegółami.

Dominika twierdzi, że nie chce być celebrytką i nie szuka atencji

Następnie Zasiewska zapewnia, że już nie zabiega o zainteresowanie mediów:

Poza tym nie jestem już żadną osobą tzw. publiczną. Wcale nie chcę, żebyście o mnie pisali. A, że mam charakter i kręgosłup sztywniejszy niż większość gitów, to jak ktoś mi robi krzywdę, to umiem oddać. Sama z siebie jestem chyba najbardziej wyluzowanym podwórkowym chłopakiem - pisze, przechodząc płynnie do swoich ataków na żonę Krzysztofa Rutkowskiego i ukochanego Marceli Leszczak:

Maja sama zaczęła nazywać mnie, "że to coś nie jest nawet kobietą", a Misiek to osobny rozdział. Zrobił mi tyle złego, że dziwię się, że daje świadectwo wiary w Boga, a nie przeprosił żadnego z nas. Czyli nauki Jezusa traktuje wybiórczo. Wielu z nas, jego kolegów, do tej pory czuje się urażonych. Nie jestem w tym sama - wyjaśnia i apeluje:

Dajcie mi żyć po swojemu. Nie chcę bywać na pudelkach. Wole bywać w (tu pada nazwa restauracji, w której pracuje). Przylgnęła do mnie łatka aferalnej persona non grata. Czasem mi przykro, bo zrobiłam w tym kraju rzeczy, których nie robił nikt inny. Ale kocham swój kraj, bardzo kocham swoje obecne życie, po traumie ciągle się jeszcze leczę. Umiem już trochę funkcjonować i z tego tez się bardzo cieszę! Dlatego uważam, że najważniejszy jest spokój i brak cierpienia, a nie napompowane policzki - kwituje "real water girl".

Myślicie, że teraz krytycy raz na zawsze dadzą policzkom Dominiki spokój?

