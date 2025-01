Dominika wspomina, jak Hakiel starał się po rozwodzie z Cichopek o opiekę nad dziećmi. "Walczył, żeby jednak te były z nim"

Stacja TTV postanowiła wykorzystać medialne zamieszanie wokół 41-latka, zapraszając go do drugiego sezonu programu "Back to School. Prawdziwy egzamin". Zgodnie z jego formułą Hakiel wraz z innymi celebrytami powrócą do szkolnych ławek, by przypomnieć sobie, ile zapamiętali z lekcji historii i matematyki. Premierę nowej edycji poprzedziła publikacja filmiku promocyjnego, w którym wraz ze swoją partnerką zdradzili kilka pikantnych szczegółów ze swojego życia prywatnego.