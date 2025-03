Donatella Versace i jej "NOWA TWARZ" kroczą na paryską imprezę YSL. Wygląda coraz młodziej?

"Projekt Lady" to show TVN, w którym kilkanaście zbuntowanych dziewczyn przybywało do elitarnej szkoły, by zmienić swoje życie. Uczyły się dobrych manier i przechodziły metamorfozę wyglądu. A co z tego zostało po programie? Zobaczcie, jak teraz wyglądają zwyciężczynie show TVN.