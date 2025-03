Donatella Versace po prawie 30 latach REZYGNUJE ze stanowiska dyrektor kreatywnej! Wiadomo, kto ją zastąpi

Pierwszego dnia marca Donatella Versace powitała wszystkich zgromadzonych na Milan Fashion Week podczas prezentacji nowej kolekcji włoskiego domu mody, której motywem przewodnim były stylizacje punkowe. Co prawda już od jakiegoś czasu spekuluje się, że ta luksusowa marka modowa zostanie sprzedana obecnemu właścicielowi koncernu Prada, lecz nikt nie mógł spodziewać się tego, co nastąpi kilkanaście dni później. Niekwestionowana ikona stylu, siostra Gianniego Versace, ogłosiła ustąpienie z funkcji dyrektor kreatywnej po niemal 28 latach.

Czym będzie się zajmować Donatella Versace?

Włoszka, której zdecydowanie nie są obce operacje plastyczne, objęła to prestiżowe stanowisko w 1997 r. po tragicznej śmierci starszego brata. Po prawie 30-letniej kadencji została powołana na główną ambasadorkę marki Versace. Zgodnie z treścią przesłanego dziś do mediów oświadczenia, będzie "poświęcać się wspieraniu filantropijnych i charytatywnych przedsięwzięć marki", jednocześnie pozostając jej "globalną orędowniczką".

To był największy zaszczyt w moim życiu, że mogłam kontynuować dziedzictwo mojego brata, Gianniego. Był prawdziwym geniuszem, ale mam nadzieję, że mam trochę jego ducha i wytrwałości. W mojej nowej roli Głównego Ambasadora Marki pozostanę najbardziej zagorzałą zwolenniczką Versace. Versace jest w moim DNA i zawsze w moim sercu - zakomunikowała Donatella za pośrednictwem Instagrama.

Donatella Versace oficjalnie przywitała swojego następcę

Dotychczasowa dyrektor kreatywna podkreśliła, jak ważne znaczenie ma dla niej "promowanie kolejnego pokolenia projektantów". W ten sposób ogłosiła nazwisko modowego eksperta, który przejmie wszystkie jej obowiązki.

Jestem zachwycona, że Dario Vitale dołączy do nas i podekscytowana, że zobaczę Versace nowymi oczami. Chcę podziękować mojemu niesamowitemu zespołowi projektantów i wszystkim pracownikom Versace, z którymi miałam zaszczyt pracować przez ponad trzy dekady - dodała we wpisie podsumowującym jej karierę we włoskim domu mody.

Dario Vitale przejdzie do zespołu Versace ze stanowiska dyrektora ds. projektowania i wizerunku z należącego do Prady przedsiębiorstwa modowego Miu Miu. Jeżeli dojdzie do wspomnianej wcześniej transakcji sprzedaży szacowanej na 1,6 miliarda dolarów, 42-latek siłą rzeczy powróci do swojego dawnego pracodawcy.

Jestem naprawdę zaszczycony, że mogę dołączyć do Versace jako Chief Creative Officer i być częścią tego wyjątkowego i potężnego luksusowego domu mody stworzonego przez Gianniego i Donatellę. Dom Versace ma wyjątkowe dziedzictwo, które trwa od dziesięcioleci i ukształtowało historię mody. Chcę wyrazić moje szczere podziękowania Donatelli za zaufanie do mnie i za jej niestrudzone poświęcenie dla niezwykłej marki, jaką jest dziś Versace. To zaszczyt przyczyniać się do przyszłego rozwoju Versace i jego globalnego wpływu dzięki mojej wizji, wiedzy i zaangażowaniu - napisał w oddzielnym komunikacie udostępnionym na mediach społecznościowych marki Versace.

Następca Donatelli Versace rozpocznie pracę już 1 kwietnia.